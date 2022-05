கமலை அடுத்து இயக்க போகும் 3 டைரக்டர்கள் இவர்கள் தான்...ஒரே மேடையில் 3 அறிவிப்பு

சென்னை : விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து கமல் அடுத்தடுத்து 3 படங்களில் நடிக்க தயாராகி வருகிறாராம். யாருடைய படங்களில் கமல் நடிக்க போகிறார் என்பதை ரசிகர்கள் முன்னிலையிலேயே முடிவு செய்துள்ளனர்.

விஸ்வரூபம் 2 படத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகள் கழித்து கமல் தற்போது விக்ரம் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. விக்ரம் படத்தின் ஆடியோ மற்றும் டிரைலர் ரிலீஸ் நேற்று நடைபெற்றது. விக்ரம் படத்தை கமலின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி உள்ளார்.

கேங்ஸ்டர் படம் எடுத்து அலுப்பாயிடுச்சு... அடுத்தது காதல் கதைதான்... யாரு சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா?

English summary

During Vikram audio launch event Pa.Ranjith revealed that he would like to direct Kamal in Madurai slang subject like Virumandi. Kamal also said that he would do another film in Lokesh Kanagaraj direction. Meanwhile RatnaKumar also discuss with new script.