முதல் முறையாக தப்பிய அபினய்...இந்த வாரம் நாமினேட் ஆன 6 பேர் இவங்க தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. வெற்றிகரமாக 50 வது நாளை எட்டி உள்ளது இந்நிகழ்ச்சி. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது 12 பேர் போட்டியாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.

100 நாட்களில் 50 நாட்கள் கடந்து விட்டதால் இனி வரும் போட்டிகள் கடுமையாக்கப்படும், சுவாரஸ்யம் அதிகரிக்கும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கு ஏற்றாற் போல் போட்டியாளர்களும் முனைப்புடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 reaches 50 th day today. in this week abinay selected for captain of the house. after that 6 persons were nominated for this week eviction. maximum contestants nominate priyaka for eviction.