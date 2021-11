என்னது...மாநாடு இவங்க நடிக்க வேண்டிய படமா...வெங்கட் பிரபு சொன்ன மாஸ் தகவல்

சென்னை : நீண்ட கால தாமதம் மற்றம் போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வழியாக நவம்பர் 25 ம் தேதி மாநாடு படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அனைத்து தரப்பினரிடமும் பாசிடிவ் கமெண்ட்களை பெற்றுள்ளது.

ரஜினி உள்ளிட்டோர் பாராட்டி வரும் நிலையில் முதல் நாளே சக்சஸ் பார்டி கொண்டாடி உள்ளனர் படக்குழுவினர். உலகம் முழுவதும் முதல் நாளே 10 கோடியை வசூல் செய்துள்ளது மாநாடு படம். அதனால் இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் பட அந்தஸ்தை விரைவில் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாநாடு படக்குழுவை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்.. இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

English summary

Director Venkat prabhu revealed that Vijay was the first choice for Maanaadu in Abdul kaliq role. meanwhile arvindswamy was the first choice for dhanushkodi character. but delay of maanaadu shooting arvind swamy quit from maanaadu. after that venkat prabhu talk with s.j.suriya.