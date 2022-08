கலெக்ஷனில் அடித்து நொறுக்கும் திருச்சிற்றம்பலம்...5 நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை : டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ், நித்யா மேனன் ,பிரகாஷ் ராஜ் நடித்துள்ள படம் திருச்சிற்றம்பலம். இந்த படம் ஆகஸ்ட் 18 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

கர்ணன் படத்திற்கு பிறகு கிட்டதட்ட 18 மாதங்களுக்கு பிறகு தியேட்டரில் ரிலீசாகும் தனுஷ் படம் என்பதாலும், தனுஷின் தொடர் தோல்விகளுக்கு பிறகு வெளியாகும் படம் என்பதாலும் இந்த படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக காணப்பட்டது.

ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த படியே திருச்சிற்றம்பலம் படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று, வசூல் மழை பொழிந்து வருகிறது. தொடர்ந்து வசூல் அதிகரித்து வருவதால் படக்குழுவினர் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

Dhanush's Thiruchitrambalam is continuing its dream run at the box office. The film is marching towards Rs 50-crore mark at the box office in Tamil Nadu.