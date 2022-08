திருச்சிற்றம்பலம், விருமன் படத்தின் காப்பியா?...இது என்னப்பா புது கதையா இருக்கு?

சென்னை : சமீபத்தில் ரிலீசாகி, ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ள படங்கள் கார்த்தியின் விருமன் மற்றும் தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம். இந்த இரு படங்களுமே விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி படங்களாகவே பார்க்கப்படுகின்றன.

விருமன் மற்றும் திருச்சிற்றம்பலம் படங்கள் இரண்டும் ஒரு வார இடைவெளியில் ரிலீசாகி உள்ளன. விருமன் படம் ஆகஸ்ட் 12 ம் தேதியும், திருச்சிற்றம்பலம் படம் ஆகஸ்ட் 19 ம் தேதியும் ரிலீசாகின. கார்த்திக்கு 2019 ல் ரிலீசான கைதி படத்திற்கு பிறகு நல்ல வரவேற்பை கொடுத்துள்ள படம்.

கைதி படத்திற்கு பிறகு கார்த்தி நடித்த தம்பி, சுல்தான் படங்கள் சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிற்கு வரவேற்பை பெறவில்லை. இதே போல் தனுஷிற்கும் கர்ணன் படத்திற்கு பிறகு அவர் நடித்த ஜகமே தந்திரம், அத்ரங்கி ரே, மாறன் போன்ற படங்கள் சரியான வரவேற்பை பெறவில்லை.

