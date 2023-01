Bigg Boss Tamil 6: தம்பி விக்ரமனை வெற்றிபெறச் செய்வோம்.. வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கிய திருமாவளவன்!

சென்னை: இந்த முறை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அரசியல் சார்புடைய போட்டியாளராக விக்ரமன் கலந்து கொண்ட நிலையில், அவருக்கு வாக்கு சேகரித்து வெற்றிபெறச் செய்வோம் என ட்வீட் போட்டுள்ளார் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் சினிமா நடிகர்களும், சீரியல் நடிகர்களுமே அதிகளவில் பங்கேற்றனர். அதன் பிறகு விஜய் டிவியின் சூப்பர் சிங்கர், நாட்டுப்புற பாடகர்கள், நடனக் கலைஞர்கள், டிக் டாக் பிரபலங்கள், திருநங்கைகள் என பல தரப்பட்ட மக்கள் ஒவ்வொரு சீசனிலும் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியை சுவாரஸ்யப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த முறை அரசியல் சார்புடைய விக்ரமன் போட்டியில் கலந்து கொண்டு இறுதிப்போட்டியாளராக மாறி உள்ள நிலையில், அவரை வெற்றிபெற செய்ய திருமாவளவன் தனது ஆதரவை அளித்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் அசீமுக்கு ஆதரவளித்த பிரசாந்த் ரங்கசாமி.. காசு வாங்கிட்டீங்களா என கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

English summary

Thirumavalavan supports Bigg Boss Vikraman and asks people to cast their votes for the victory. Bigg Boss Tamil 6 Season entered into Grand Finale week and Vikraman and Azeem are in the lead positions to lift the title.