இந்தியன் 2 ல் விவேக்கிற்கு பதில் நடிக்க போவது இந்த 80 ஸ் டாப் ஹீரோவா?...இது செம மேட்டரா இருக்கே

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், காஜல் அகர்வால், பிரியா பவானிசங்கர், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வந்த படம் இந்தியன் 2. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது.

படத்தின் 40 சதவீதம் ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்டு விட்ட நிலையில், கொரோனா, லாக்டவுன், வழக்கு போன்ற பல காரணங்களால் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. மீண்டும் எப்போது ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.

ஆனால் இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் இந்தியன் 2 படம் எப்போது துவங்கப்படும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக கேட்டு வருகின்றனர். ஆனால் டைரக்டர் ஷங்கர், தற்போது ராம்சரண் நடிக்கும் ஆர்சி 15 படத்தை பிஸியாக இயக்கி வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, Navarasa Nayagan Karthik to join Indian 2. He may be replaced of Vivek. Indian 2 shooting will resume from September. But fans wished to him for replacing Nedumudi Venu.