தர்மதுரை 2 ... விஜய் சேதுபதி ரோலில் இவரா... தயாரிப்பாளரின் அதிரடி முடிவு

சென்னை : இந்திய சினிமாவிலேயே பிஸியான நடிகராக இருப்பவர் விஜய் சேதுபதி. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, பேசாத படம் என ஒரே சமயத்தில் கிட்டதட்ட ஒரு டஜன்படங்களில் நடித்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி.

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் மும்பைகார், கடைசி விவசாயி, காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், கமல் நடிக்கும் விக்ரம் போன்ற படங்கள் ரிலீசுக்கு விறுவிறுப்பாக தயாராகி வருகின்றன. இந்நிலையில் புதியதாக சில படங்களில் நடிக்கவும் விஜய் சேதுபதியிடம் பேசப்பட்டு வருகின்றன.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களை மைதானத்தில் உற்சாகப்படுத்திய ஊர்வசி ரவுத்தேலா, அக்ஷய் குமார்!

English summary

Actor and producer R.K.Suresh said that both seenu ramasamy and vijay sethupathi are busy in their projects. so i decided to play vijay sethupathi's role in dharmadurai 2. director and other details will announce soon.