என்ன சொல்றீங்க...ஊம் சொல்றியா மாமா பாட்டுக்கு சமந்தா ஆட மாட்டாரா...கவலையில் ரசிகர்கள்

ஐதராபாத் : புஷ்பா 2 படத்தில் ஊம் சொல்றியா மாமா ஐட்டம் சாங்கிற்கு சமந்தா ஆட போவதில்லையாம். சமந்தாவிற்கு பதில் மற்றொரு நடிகையை தான் ஐட்டம் சாங்கிற்கு ஆட வைக்க போகிறார்களாம். இந்த தகவல் ரசிகர்களை கவலை அடைய வைத்துள்ளது.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ரிலீசான படம் புஷ்பா தி ரைஸ். செம்மர கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் ரிலீசாகி மிகப் பெரிய அளுவில் வசூல் சாதனை படைத்தது. இந்த படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா ஹீரோயினாக நடித்திருந்தாலும், அவரை விட ஒரே ஒரு ஐயிட்டம் சாங்கிற்கு ஆடிய சமந்தா தான் செம பாப்புலர் ஆனார்.

English summary

According to sources, Samantha will not dance in Pushpa. Instead of Samantha, Disha Pathani to get a chance for dancing item song. Earlier in first part, movie makers intially apporached Disha for that item song. But she refused to do item song. After the song hit, now she accept the chance.