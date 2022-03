என்னது எஸ்கே அந்த விஷயத்துல வீக்கா...இந்த நடிகை தான் உதவினாரா ?

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனுக்கு வெளிநாட்டு நடிகை அந்த விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துள்ள தகவல் தற்போது வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளது. அப்படி என்ன விஷயத்தை, எந்த நடிகை சிவகார்த்திகேயனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் என ரசிகர்கள் ஆவலாக கேட்டு வருகின்றனர்.

டாக்டர், அயலான் என அடுத்தடுத்த படங்களை முடித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பல படங்களில் நடிக்க அடுத்தடுத்து கமிட்டாகி வருகிறார். இதில் சிங்கப்பாதை போன்ற படங்கள் என்ன ஸ்டேடசில் உள்ளது என தெரியாத நிலையில், தற்போது எஸ்கே 20 படத்தின் ஷுட்டிங் ஆரம்பமாகி பிஸியாக நடித்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். இந்த படத்தை ஜதி ரத்னலு படத்தை இயக்கிய அனுதீப் இயக்கி வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, In SK 20 sivakarthikeyan played a tamil and telugu teacher. He teach indian languages to maria. Meanwhile Ukraine actress maria to play a english teacher role. she teach english for sivakarthikeyan.