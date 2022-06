சந்திரமுகி 2 ஹீரோயின் இவரா... அப்போ வேற லெவலில் இருக்குமே

சென்னை : பி.வாசு இயக்கத்தில் லாரன்ஸ், வடிவேலு நடிக்கும் சந்திரமுகி 2 படத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, சில நாட்களே ஆன நிலையில் படத்தின் ஹீரோயின் யார் என்பது பற்றிய அப்டேட்டும் வெளியாகி உள்ளது. ஹுட்டிங்கையும் விரைவில் துவக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

2005 ம் ஆண்டு டைரக்டர் பி.வாசு இயக்கத்தில் ரஜினி, நயன்தாரா, ஜோதிகா, பிரபு, வடிவேலு, நாசர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளி வந்த படம் சந்திரமுகி. மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக இந்த படம் அமைந்தது.

வசூலை வாரி குவித்ததுடன் அதிக நாட்கள் ஓடிய படமாகவும் சந்திரமுகி பார்க்கப்பட்டது. ரஜினியுடன் நயன்தாரா முதல் முறையாக ஜோடி சேர்ந்து நடித்த படம். ஹீரோயின் நயன்தாராவாக இருந்தாலும் முக்கிய ரோலில் நடித்த ஜோதிகா மொத்த பாராட்டையும் தட்டி சென்று விட்டார்.

English summary

According to sources, Andrea or Rashi khanna may get chance to play female lead in Chandramukhi 2. Earlier Jyothika, Simran, Anushka Shetty and others also approached for this character. The story is based on fight between Vettayan Raja and Chandramukhi characters.