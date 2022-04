தளபதி 66 இவர் நடிக்க வேண்டிய படமா...அப்புறம் ஏன் மாத்துனாங்க?

சென்னை : தளபதி 66 படம் பற்றிய, யாருக்கும் தெரியாத பல ஆச்சரியமான தகவல்களை வெளிப்படையாக பேட்டியில் பகிர்ந்துள்ளார் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு. இதனை கேட்டு விஜய் ரசிகர்கள் பலர் ஆச்சரியம் தெரிவித்துள்ளனர்.

பீஸ்ட் படத்திற்கு பிறகு விஜய் நடிக்கும் அடுத்த படத்திற்கு தளபதி 66 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் இந்த படத்தை தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் ஏப்ரல் 6 ம் தேதி சென்னையில் சிறப்பு பூஜையுடன் துவங்கியது.

English summary

In his recent interview, producer Dil Raju said that his and director Vamsi's first choice for Thalapathy 66 heroine role was Pooja Hegde. Vijay also praised pooja's performance in Beast. But her dates are clash with other projects. So she expressed her unability for doing this role.