பாப்புலர் ஆன வருண்–அக்ஷரா... நேரில் வாழ்த்திய பிக்பாஸ் பிரபலங்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்டது. மொத்தம் 106 நாட்களைக் கொண்ட இந்த போட்டியில் 50 நாட்கள் கடந்த நிலையில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக சஞ்சீவ் மற்றும் அமீர் வந்தனர்.

இவர்களில் இதுவரை 12 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நிறைவடைய இன்னும் மூன்று வாரங்களே உள்ளதால் முதல் முறையாக டபுள் எவிக்ஷன் நடத்தப்பட்டது. இதில் வருண் மற்றும் அக்ஷரா இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ஃபினாலே டிக்கெட் யாருக்கு...சோத்தையும் போட்டு சண்டையையும் மூட்டி விட்ட பிக்பாஸ்

English summary

After evicted from bigg boss show, Varun released his warm welcome video by family members. Imman annachi and Ikey berri meet akshara and Varun. With this photo imman penned as caption that this is beautiful day.