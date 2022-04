தளபதி 67 டீம் ரெடி...வேலைகளை துவக்கிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் டைரக்டர்...மாஸா இருக்க போகுதாமே

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 67 பட டைரக்டர் யார் என்பது பற்றி பல தகவல்கள் பரவி வந்த நிலையில், டைரக்டர் மட்டுமல்ல இசையமைப்பாளர், ஷுட்டிங் எப்போது துவங்க போகிறது என்ற தகவல் வரை வெளியாகி விட்டது.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தின் வேலைகளை துவக்கி விட்டார் விஜய். தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள். தமான் இசையமைக்கிறார்.

English summary

According to latest sources that Lokesh Kanagaraj to direct Thalapathy 67. Thenandal films backrolled this movie. Music will be thundered by Vikram vedha, Kaithi fame Sam CS. Shooting of this movie will begin from October.