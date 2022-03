என்னது...பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் அடுத்த வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி இவரா?... குஷியான ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் ஏற்கனவே சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மற்றும் சதீஷ் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக கடந்த வாரம் வந்துள்ள நிலையில் மற்றொரு வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக யார் வர போகிறார்கள் என்ற சுவாரஸ்யமான தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30 ம் தேதி 14 போட்டியாளர்களுடன் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஷுட்டிங் காரணமாக கமல் விலகியதால், கடந்த வாரம் முதல் சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, சுஜா வருணி, வனிதா விஜயக்குமார், ஷாரிக், அபினய் வெளியேறி உள்ள நிலையில், வைல் கார்டு என்ட்ரியாக சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மற்றும் கலக்க போவது யாரு சதீஷ் ஆகியோர் கடந்த வாரம் உள்ளே வந்தனர்.

According to the most recent reports, actress and Bigg Boss fame, Losliya, will enter the Bigg Boss Ultimate House as a wildcard entry this weekend. Suresh Chavarthy and Satish entered as wildcard entries last week.Fans are eagerly waiting to see Losliya's performance once again.