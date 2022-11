அதர்வா, ஹரீஷ் கல்யாணை விட எனக்கு இந்தக் கதாபாத்திரம் பொருந்தும்..லவ் டுடே பிரதீப் ரங்கநாதன் பேட்டி

சென்னை: பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கி நடித்துள்ள லவ் டுடே திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பயங்கர வரவேற்பை பெற்றுள்ளது

கோமாளி திரைப்படம் போலவே இந்தப் படமும் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவர்ந்ததுதான் இந்த மிகப் பெரிய வெற்றிக்கு காரணம்.

இந்நிலையில் லவ் டுடே திரைப்படத்தில், தான் கதாநாயகனாக நடித்ததற்கான காரணத்தை ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார் பிரதீப்.

குழப்பமா இருக்கு.. 4,5 கதை ரெடி .. நடிகரை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன்.. லவ்டுடே பிரதீப் எக்ஸ்க்ளுசிவ்!

English summary

Directed by Pradeep Ranganathan, the movie Love Today has received tremendous response among the fans. Like the movie Comali, this movie has attracted people from all walks of life and the reason for this huge success is that. In this case, Pradeep has told in an interview the reason why he played the lead role in the movie Love Today.