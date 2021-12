ரணகளமான பிக்பாஸ் வீடு... இந்த வாரம் வெளியேற போவது இவர் தானா ?

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி, 58 நாட்களை கடந்து விட்டது. 18 போட்டியாளர்களில் 7 பெண் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 2 பேர் புதிய வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக உள்ளே வந்துள்ளனர்.

நாட்கள் செல்ல செல்ல போட்டியாளர்களிடம் மோதலும், போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற வெறியும் அதிகரித்து வருகிறது. அதே சமயம் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வெளியேற போவது யார், இறுதிப் போட்டி வரை செல்ல போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Latest sources said that Abishek raaja gets least number of votes and he will evict from bigg boss house this week. he gets only 3 percent of votes. From this week nominated contestants, raju gets highest number of votes.