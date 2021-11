பிக்பாஸ் சீசன் 5... ஏழாவது வாரத்தில் வெளியேறியவர் இவர் தான்

சென்னை : விஜய் டிவியில் கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 12 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்து வருகின்றனர்.

முதல் வார இறுதியில் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நமிதா மாரிமுத்து தானாக வெளியேறினார். அவரைத் தொடர்ந்து நாடியா சாங், சின்னபொண்ணு, அபிஷேக் ராஜா, சுருதி, மதுமிதா ஆகியோர் எவிக்ஷன் மூலம் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் நபர் இவர்தான்... மிகக் குறைந்த வாக்கு... லீக்கான தகவல்!

English summary

According to sources isaivani may chance to evict from bigg boss house in this week. she get least vote from the audience. but some other sources said eviction episode is not yet shooted. so changes may held in last minute.