பிக்பாஸ் சீசன் 5...இந்த வாரம் வெளியேற போவது இவர் தான்

சென்னை : கமலஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 18 போட்டியாளர்களுடன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. தற்போது இந்த நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து, கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது.

முதல் வாரத்திலேயே நமிதா மாரிமுத்து தவிர்க்க முடியாத மருத்துவ காரணங்களால் வெளியேறினார். அவரைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வாரங்களில் எவிக்ஷன் மூலம் நாடியா சாங், சின்ன பொண்ணு, சுருதி, மதுமிதா, இசைவாணி, ஐக்கி பெர்ரி ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மல்லாக்க படுத்து விட்டத்த பாக்குறது என்ன ஒரு சந்தோசம்... அனுபமா பரமேஸ்வரன் க்யூட் பிக்!

English summary

According sources close to vijay tv confirmed that abishek raaj will be evicted from bigg boss house this week. abishek got least number of votes and he is in danger zone.