பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து வெளியேறிய அடுத்த "S" போட்டியாளர்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் வீட்டில் இருந்து ஏற்கனவே பல எஸ் பெயர் கொண்ட போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். அந்த வரிசையில் மற்றொரு எஸ் போட்டியாளரும் இந்த வாரம் வெளியேறி உள்ளார். இதனால் என்னடா எஸ்.,க்கு வந்த சோதனை என ரசிகர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 31 ம் தேதி துவங்கி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 14 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பத்தில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். கமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து கடந்த 2 வாரங்களாக சிம்பு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

மற்ற நாட்களில் 24 மணி நேர நேரடி நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட், ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பகலில் லைவ் நிறுத்தப்பட்டு, மாலை 6.30 மணிக்கு ஹோஸ்ட் வந்து எலிமினேஷன் நடைபெறுவது மட்டும் லைவாக காட்டப்படும். தினசரி நிகழ்ச்சிகள் விஜய் டிவியில் ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக இரவு 9.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பிச்சைக்காரன் 2 ல் வர்ற விஜய் ஆன்டனி தான் ANTI BIKILI...அப்போ BIKILI யாருப்பா?

English summary

According to sources, this week snehan will evict from bigg boss ultimate house. This week totally 4 contestants are in nomination. Most of the housemates choose snehan as boring contestant, invisible in the crowd.