கேஜிஎஃப்.,கே டஃப் கொடுக்க போறாங்களாமே...கோலிவுட்டின் பிரசாந்த் நீல் இவரா? அப்போ யாஷ் யாரு?

சென்னை : கேஜிஎஃப் படத்திற்கே டஃப் கொடுக்கும் அளவிற்கு தமிழில் ஒரு படத்தை இயக்க ஏற்பாடு நடந்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவலே மாசா இருக்கே என ரசிகர்கள் ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

உலக அளவில் வசூலை வாரி குவித்து, அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்று வருகிறது கேஜிஎஃப் 2. உலகம் முழுவதும் இதுவரை 1200 கோடிகளை தாண்டி வசூல் செய்துள்ளது. கேஜிஎஃப் 2 ஐ ரசிகர்கள் கொண்டாடி முடிப்பதற்குள் கேஜிஎஃப் 3 படம் பற்றிய தகவல்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த சமயத்தில் கேஜிஎஃப் படத்திற்கே டஃப் கொடுக்கும் வகையில் தமிழில் புதிய படம் ஒன்றை இயக்க போகிறார்களாம்.

நடிகர் சூர்யா தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதைத் தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசல், ஜெய்பீம் பட டைரக்டருடன் ஒரு படம், அயலான் பட டைரக்டர் இயக்கும் ஒரு படம், சிறுத்தை சிவா இயக்கும் படம், சுதா கொங்கரா உடன் மற்றொரு படம் என வரிசையாக கமிட்டாகி வருகிறார்கள்.

English summary

According to sources, Before starting Vaadivaasal Suriya act in Siruthai Siva direction. It will be a periodic, action drama. Team planned to make this movie as 2 parts like KGF. Fans discribed that Siruthai Siva to become Kollywood Prasanth Neel.