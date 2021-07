போர்னோகிராபி பிரச்சனை அல்ல.. எனக்கு விடுத்தது கொலை மிரட்டல்.. பிக் பாஸ் பிரபலம் அதிரடி விளக்கம்

சென்னை: பிக் பாஸ் பிரபலமும் நடிகையுமான சனம் ஷெட்டிக்கு வாட்ஸ் அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களில் ஆபாச மெசேஜ்கள் அனுப்பியதாக கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Sanam Shetty கொடுத்த புகாரால் கைதான College Student | Cyber Crime Police

இந்நிலையில், தனக்கு வந்தது போர்னோகிராபி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை என்றும் கடந்த சில மாதங்களாக கொலை மிரட்டல் விடுத்து வந்தார் என்றும் அதிரடியாக அறிக்கை வெளியிட்டு தெளிவுபடுத்தி உள்ளார் நடிகை சனம் ஷெட்டி.

அடையாறு சைபர் கிரைமில் சனம் ஷெட்டி அளித்த புகாரை விரைந்து விசாரித்த போலீசார் ராய் ஜான் பால் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர்.

படிக்கிற பையன் பண்ணுற வேலையா இது.. சனம் ஷெட்டிக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பிய மாணவன் கைது

English summary

I'd like to clarify to Press- this is NOT Pornography related abuse. Please note this is Death Threats. Thanks for the support – Bigg Boss fame actress Sanam Shetty clarified.