பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்காக சரவணனுக்கு இந்த ஒரே ஒரு நன்மை மட்டும்தான் நடந்ததாம்

சென்னை: தற்சமயம் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. எப்போதும் போல கமல் ஹாசன் இம்முறையும் கலக்கலாக தொகுத்து வழங்குகிறார்.

இந்த சீசனில் விக்ரமன், ஷிவின் மற்றும் தனலட்சுமி நல்ல பெயரை சம்பாதித்து மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில் முந்தைய பிக் பாஸ் சீசனில் பங்கேற்ற நடிகர் சரவணன் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்.

கவித்துவமாக காதலை சொன்ன கவுதம் கார்த்தி – மஞ்சிமா மோகன்… திரையுலகினர், ரசிகர்கள் வாழ்த்து

English summary

Currently Bigg Boss Tamil season 6 is running successfully. As always, Kamal Haasan hosts this time with a bang. This season Vikraman, Shivin and dhanalakshmi have earned a good name and are in the minds of people. In this case, actor Saravanan, who participated in the previous season of Bigg Boss, has recently given an interview.