என்னது...அஜித்தின் வலிமை படத்திற்கு யு சான்று கிடைக்கலியா...இது தான் காரணமா ?

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படம் பொங்கலுக்கு ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. ஜனவரி 14 ம் தேதி பொங்கல் தினத்தன்றே வலிமை படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாகவும், இதன் முதல் நாள் முதல் ஷோ நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கே திரையிடப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு கிட்டதட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து வெளியாக உள்ள அஜித் படம் என்பதாலும், வலிமை படத்தின் அசத்தல் அப்டேட்களும் எப்போது படத்தை ரிலீஸ் செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பை அனைவரிடமும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வலிமை முடிஞ்சது... அஜித் இப்போ என்ன லுக்கில் இருக்கிறார் தெரியுமா

English summary

Latest hot news is that Ajith's Valimai gets UA certificate from CBFC. Due more action sequences in this film could not get U certificate. Valimai running time duration is 2.50 hours.