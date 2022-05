ஏகே 61 ல் அஜித்திற்கு ஜோடி இவரா...அப்போ ரகுல் ப்ரீத் சிங் கிடையாதா?

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடி, இது வரை சொல்லப்பட்ட யாரும் கிடையாதாம். புதிதாக ஒருவரை அஜித்திற்கு ஜோடியாக நடிக்க வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த நடிகையும் படத்தில் நடிக்க ஓகே சொல்லி விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி தயாரிப்பில் ஏகே 61 படத்தில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அஜித் நடித்து வருகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஐதராபாத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மிக பிரம்மாண்டமான செட்டில் இந்த ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to latest reports said that Manju Warrior to pair with Ajith in AK 61. H.Viond want a new combo in this movie. So earlier this year movie team talk to Manju. But recently she signed this project. After some days Manju will join in AK 61 set. Manju warrior already played in Asuran.