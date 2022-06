தலைவர் 169 க்காக ரஜினி எடுத்த அதிரடி முடிவு...இன்னும் நெல்சன் மீது நம்பிக்கை வரலியோ?

சென்னை : தலைவர் 169 படத்திற்காக ரஜினி புது முடிவு ஒன்றை எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ள பிரபலத்தால் பல விதமான தகவல்கள் மீடியாக்களில் பரவி வருகிறது.

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்களை இயக்கி செம ஹிட் கொடுத்த டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் மீது நம்பிக்கை அதிகரித்தது. ஆனால் பீஸ்ட் படத்திற்கு கிடைத்த மோசமான விமர்சனங்களால் நெல்சன் திலீப்குமார் படமா என ரசிகர்கள் பயப்படும் நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. பீஸ்ட் படம் ரிலீசான போதே, அடுத்து தலைவர் 169 என்ன ஆக போகிறதோ என்று பலர் கூறினர்.

According to latest sources, director K.S.Ravikumar to join in Thalaivar 169 team. But he will not acting. He would assist Thalaivar 169 direction and screenplay of the movie. Fans asked that still Rajini was not satisfied with Nelson Dilipkumar.