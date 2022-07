புஷ்பா 2 ல் மட்டுமில்ல, ஷாருக்கானின் ஜவானிலும் இவர் தான் வில்லன்...பான் இந்தியா வில்லனா?

சென்னை : டைரக்டர் அட்லி இயக்கத்தில் பாலிவுட்டில் தயாராகி வரும் ஜவான் படத்தில் ஷாருக்கான் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

ரெட் சில்லீஸ் என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் வெளியிட உள்ள இந்த படத்தை கெளரிகான் தயாரித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

நயன்தாரா முதல் முறையாக பாலிவுட்டில் தடம் பதிக்கும் இந்த படத்தில் பிரியாமணி, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். ஷாருக்கான் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் நயன்தாரா, விசாரணை அதிகாரியாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மாரி செல்வராஜ் படத்தில் 'மாமன்னன்’ உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லையாம்.. அப்போ கதையின் நாயகன் அவர் தானா?

English summary

According to latest buzz, Vijay sethupathi to play antagonist for Shahrukh khan in Jawan movie. Official announcement will come soon. From next schedule of the movie shooting, Vijay sethupathi also joined in the shooting.