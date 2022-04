கமலை அடுத்து இயக்க போவது இவர் தான்... அப்போ படம் தீயாய் இருக்குமே

சென்னை : கமலின் அடுத்த படத்தை இயக்க போகும் டைரக்டர் யார் என்ற கேள்வி பல நாட்களாக கோலிவுட்டில் உலவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் கமலின் அடுத்த படம் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாக துவங்கி விட்டன.

நடிகர் கமல்ஹாசன், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம், ஷிவானி நாராயணன், மைனா நந்தினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு வரும் கமல் படம் என்பதால் ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

According to the latest sources, Kamal is to join hands with director Pa.Ranjith in his next film. Director Muthaiah's film is on hold. The film with Pa.Ranjith will be backrolled by Raajkamal Films International. Talks are going on with Ilayaraja about composing the music for this movie.