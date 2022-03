என்னப்பா லிஸ்ட் பெரிசா போகுது...மாஸ் ஹிட்டுக்கு பிளான் போடும் பாலா–சூர்யா

சென்னை : டைரக்டர் பாலா- சூர்யா இணையும் படமே எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது. இதில் அந்த படத்தில் இணையும் நடிகர், நடிகைகளின் லிஸ்ட் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை தொடர்ந்து கூட்டிக் கொண்டே செல்கிறது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சூர்யா படம் தியேட்டரில் ரிலீசாகி உள்ளது. ஓடிடி.,யில் இரண்டு மாஸான படங்களை கொடுத்து, சர்வதேச விருதுகளை அள்ளிய சூர்யா, பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் படமும் செம ஹிட்டாகி உள்ளது. குடும்ப ஆடியன்ஸ் கொண்டாடும் படமாக உள்ளது. ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி விமர்சகர்களிடமும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது இந்த படம். இதனால் சூர்யாவின் அடுத்த படம் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிளம்பி உள்ளது.

English summary

According to the most recent reliable sources, South Indian actress Krithi Shetty will appear in the Suriya-Bala film. The shooting for this movie will start during the first week of April 1st in Rameshwaram. The movie team planned to complete the shooting in 3 to 4 months. After completing this movie, Suriya immediately kickstarted Vadivasal.