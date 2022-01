இந்த சீசன் ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்த எல்லோருமே விஜய் டிவி புராடக்ட் தானா? கடுப்பான ரசிகர்கள்!

சென்னை: விஜய் டிவி பிரபலம் அல்லாத பல பேரை இந்த சீசனுக்கு அழைத்து வந்துள்ளதாக மாயையை உருவாக்கி ரசிகர்களை ஏமாற்றி விட்டது விஜய் டிவி என நெட்டிசன்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

தாமரை செல்வி இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய தகவல் கசிந்து விட்ட நிலையில், ஃபைனல்ஸ்க்கு போகும் 5 பேரும் விஜய் டிவி புராடக்ட் தான் என வச்சு விளாசி வருகின்றனர்.

கடந்த சீசனில் கடலை தின்றவர், அன்பு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பலிக்காத நிலையில் இந்த சீசனில் அதையே ஆயுதமாக்கி ஷோவை நடத்தி வருகின்றனர் என நெட்டிசன்கள் கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Buzz circulates in social media that from First Finalist Amir to Last Finalist Pavani all are Vijay Tv Products who entered into Bigg Boss Tamil 5 Grand Finale week.