அனல் பறக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன்...சூர்யாவுடன் இணைந்து நடித்த டாப் ஹீரோ, டைரக்டர்

சென்னை : டைரக்டர் ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து, ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட்ட ஜெய்பீம் படம் பல சர்ச்சைகளையும், எதிர்ப்புக்களையும் சந்தித்து வருகிறது. அதே சமயம் பலரின் பாராட்டுக்களையும் இந்த படம் பெற்றுள்ளது.

அண்ணாத்த படத்தின் சிறப்பான வா சாமி பாடல்.... 6 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை!

இந்த படத்தை தொடர்ந்து டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள படம் எதற்கும் துணிந்தவன். இந்த படத்தின் விஜய் ராய், பிரியங்கா அருள் மோகன், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், சூரி, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Latest sources confirms that sivakarthikeyan and vignesh shivan were not only penned song in suriya's etharkkum thunindhavan. they also played special appearance in this movie. movie team planned to release special song for this stars special appearance soon.