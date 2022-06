என்ன மனுஷன்யா ஜானி டெப்.. காசுக்காக கேஸ் போடல.. எக்ஸ் மனைவி அவ்வளவு பணத்தையும் தர தேவையில்லையா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கடந்த 2018ம் ஆண்டு தொடங்கிய அவதூறு வழக்கில் சமீபத்தில் ஜானி டெப்புக்கு சாதகமாக அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

Johnny Depp-Amber Heard இடையே என்ன பிரச்சினை? | #Hollywood

மேலும், நடிகர் ஜானி டெப்பின் முன்னாள் மனைவி ஆம்பர் ஹெர்ட் 10.35 மில்லியன் டாலர் பணத்தை நஷ்ட ஈடாக கொடுக்க வேண்டும் என அந்த நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு போட்டது.

நடிகையின் வழக்கறிஞர் அவ்வளவு தொகையை ஆம்பர் ஹெர்டால் கொடுக்க முடியாது என சமீபத்தில் புலம்பிய நிலையில், ஜானி டெப்பின் வழக்கறிஞர் அளித்த பேட்டி ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

'This was never about money' Johnny Depp lawyer’s statement may give big relief to Amber Heard. Actor Johnny Depp just want to clear the stains.