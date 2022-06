விக்ரமில் ரோலக்ஸ்...அப்போ ராக்கெட்ரி படத்தில்...சூர்யாவின் ரோல் இது தான்

சென்னை : விக்ரம் படம் ரிலீசாகி 25 நாட்கள் ஆகி விட்டது. ஆனாலும் தற்போது வரை விக்ரம் படம் பற்றி ரசிகர்களும், திரைத்துறையினரும் இதுவரை பேசி முடிக்கவில்லை.

விக்ரம் படத்தில் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்தது என்னவோ கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் போன்றவர்கள் தான் என்றாலும் கடைசி 5 நிமிட காட்சிகளில் மிரட்டல் வில்லனாக ரோலக்ஸ் சார் ரோலில் நடித்த சூர்யா பற்றி தான் அதிகமானவர்கள் பேசி வருகின்றனர்.

விக்ரம் படத்திற்கு நடித்ததற்காக சூர்யா சம்பளம் ஏதும் வாங்கவில்லை. கமல் மீதான மரியாதை காரணமாக, லோகேஷ் கனகராஜ் கேட்டதும் ரோலக்ஸ் ரோலில் நடிக்க ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். இதனால் தான் படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக கமல், சூர்யாவிற்கு ரோலக்ஸ்வாட்ச் பரிசளித்தார்.

English summary

In latest reports said that Suriya played himself in Rocketary the nambi effect. Earlier reports said that Suriya played as a reporter in this film.This movie also Suriya played without taking any remuneration. Madhavan shared this infor recently. Fans celebrates Suriya for this great thing.