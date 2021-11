பிக்பாஸ் சீசன் 5...இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர்...மூவரில் யார்?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பு கூடிக் கொண்டே செல்கிறது. அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஆறாவது வாரத்தின் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளது.

துவக்கத்தில் 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது 13 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர். முதல் வாரத்திலேயே மருத்துவ காரணங்களால் நமிதா மாரிமுத்து வெளியேறிய நிலையில், நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்ன பொண்ணு, சுருதி ஆகியோர் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் நாமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

In bigg boss tamil season 5, 7 contestants are nominated this week.abinay, madhumitha, pawni are in danger zone. but latest unofficial sources says that more chances are for abinay or madhumitha to evict.