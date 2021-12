தரமான சம்பவம் வெயிட்டிங்...பிக்பாசில் இந்த வாரம் நடக்க போகுது இது தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் நான்கு வாரங்களே உள்ளது. நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி இருந்தாலும் இன்னும் 10 பேர் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இதனால் பிக்பாசில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

பதினோறாவது வார இறுதியான நேற்று அபினய் வெளியேற்றப்பட்டார். பனிரெண்டாவது வாரத்தின் துவக்க நாளான இன்று, இந்த வாரம் யாரெல்லாம் நாமினேட் ஆக போகிறார்கள். அடுத்து வெளியேற போகிறவர் யார். அடுத்த என்னவெல்லாம் டாஸ்க் கொடுக்க போகிறார்கள் என அனைவரின் மனதிலும் கேள்விகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்.

எந்த ரூல்ஸ் போட்டாலும் வேஸ்ட்...போட்டியாளர்களை கலாய்த்த பிக்பாஸ்

English summary

Lastest sources confirm that freeze task will given in bigg boss this week. Fans expected to family members of Pavani will speak about abinay, amir love issue and waiting for seeing pavani's reaction and reply.