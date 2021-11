பள்ளி கால பருவத்திற்கு மாறிய பிக்பாஸ் வீடு...குறும்பு குழந்தைகளாக மாறிய போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 50 வது நாளை கடந்துள்ளது. தற்போது 6 பேர் வெளியேற்றப்பட்டு, 12 பேர் போட்டியாளர்களாக இருந்தனர். முதல் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக அபிஷேக் ராஜா மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார்.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

நாடியா சாங், சின்ன பொண்ணு, சுருதி, மதுமிதா, இசைவாணி ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். ஏழு வாரங்கள் கடந்த நிலையில் எட்டாவது வாரத்தில் அபினய் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வாரம் 6 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

This week luxary budget task announced in bigg boss house. for this task, house turned as boarding school. dance master ameer enter as second wildcard entry. sibi, raju, ameer, abishek are changed as teachers and others are changed as students.