இந்த வாரம் நாமினேட் ஆன 9 பேர்.... இவர்களில் வெளியேற போவது யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 58 வது நாளை எட்டி உள்ளது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 7 பெண் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். அதே சமயம் வைல்ட் என்ட்ரியாக புதிதாக இரண்டு ஆண் போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர்.

மீண்டும் ஜெயிலுக்கு போன நிரூப் அன்ட் வைல்டு கார்ட் என்ட்ரி.. கேப்டன் டாஸ்க்கிற்கு தேர்வான 3 பேர்!

தற்போது 13 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இந்த வாரம் கமலுக்கு பதில் ரம்யா கிருஷ்ணன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். கடந்த வாரம் இசைவாணி வெளியேறிய நிலையில், இந்த வாரம் ஐக்கி பெர்ரி பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday episode, 9 contestants are nominated for this week eviction. fans said thamarai or imman annachi had more chance to evict this week. second choice for eviction was abinay or abishek raaja.