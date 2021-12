பிக்பாஸ் சீசன் 5...பனிரெண்டாவது வாரத்தில் நாமினேட் ஆன 6 பேர்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நேற்றோடு 78 நாட்களை கடந்து விட்டது. நிகழ்ச்சி நிறைவடைய இன்னும் நான்கு வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளது. ஆனால் 10 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

இதனால் டபுள் எவிக்ஷன் இருக்கும் என ஒவ்வொரு வாரமும் கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இதுவரை அப்படி நடக்கவில்லை. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒருவர் என்ற எண்ணிக்கையிலேயே போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday episode, Thamarai becomes this week captain. This week totally 6 contestants were nominated. ciby, priyanka, pavani, akshara, niroop, varun are nominated contestants. fans said that this week niroop will evict.