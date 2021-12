பிக்பாஸ் சீசன் 5...இவங்க தான் 10 வது வாரத்தில் நாமினேட் ஆனவர்கள்

சென்னை : தமிழ் தொலைக்காட்சிகளிலேயே மிக பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவாக மாறி உள்ளது பிக்பாஸ். உலகம் முழுவதும் அதிக ரசிகர்களை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது இந்த ஷோ.

தமிழில் நான்கு சீசன்களை கடந்துள்ள பிக்பாஸ் ஷோ, தற்போது ஐந்தாவது சீசனும் 60 நாட்களை கடந்துள்ளது. கடந்த சீசன்களை விடவும் அதிக சண்டைகள், மோதல்களுடன் இந்த சீசன் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

This week 7 contestants are nominated. imman annachi, ciby, thamarai, niroop, abinay, akshara, amir are nominated this week. niroop used his coin power and tried to escape from the nomination. instead of him, niroop nominate sanjeev.