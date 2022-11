அவதார் கான்செப்ட்டில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் டாஸ்க்… ஏலியன்ஸ்களாக மாறிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: கடந்த மாதம் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 50வது நாளை நிறைவு செய்கிறது.

இந்த வாரமும் போட்டியாளர்கள் இடையே ஓப்பனாக எவிக்சன் நாமினேஷன் நடந்து முடிந்துவிட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் என்ன விளையாடப் போகிறார்கள் என்பதை பிக் பாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

பிக் பாஸில் இருந்து வெளியே வந்ததும் மாஸ் காட்டும் ராபர்ட் மாஸ்டர்..யாரை சந்தித்தார் தெரியுமா?

English summary

Bigg Boss Season 6 hosted by Kamal Haasan has crossed 50 days. In this case, the third promo of Bigg Boss 50 days has been released. Accordingly, competitions will be held in the Bigg Boss house this week on the Avatar film concept.