லத்தி, கனெக்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: காத்து வாங்கும் தியேட்டர்கள்... முடிவுக்கு வருகிறதா நயனின் மார்க்கெட்?

சென்னை: விஷாலின் லத்தி, நயன்தாராவின் கனெக்ட் திரைப்படங்கள் இந்த வாரம் வெளியாகியுள்ளன.

லத்தி, கனெக்ட் படங்களுக்கு முதல் நாளில் இருந்தே எதிர்பார்த்த ஓப்பனிங் கிடைக்காமல் தடுமாறி வருகிறது.

அதேபோல், இந்தியில் ரன்வீர் சிங், பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ள சர்க்கஸ் திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

100 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்தப் படம் முதல் நாளில் ஓரளவு வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதாக பாக்ஸ் ஆபிஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Vishal's Laththi and Nayanthara's Connect are hitting theaters this week in Tamil. These films are Laththi and Connect expected to perform well on their Second day at the box office. Here is the second day box office collection and Occupancy.