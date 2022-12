இந்த வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்க வரும் கோலிவுட் ஹீரோயின்கள்... என்னென்ன படங்கள் ரிலீஸ்ன்னு பாருங்க

சென்னை: 2022ம் ஆண்டில் தமிழில் ஏராளமான திரைப்படங்கள் வெளியாகி இருந்தன.

இந்தாண்டின் இறுதியில் எந்தெந்த நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்தனர்.

அதன்படி இந்த வாரம் எந்தெந்த திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன, அதில் ரசிகர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பில் உள்ள படம் எது என இப்போது பார்க்கலாம்.

இதில் முக்கியமாக இந்த வாரம் வெளியாகும் நான்கு படங்களுமே நாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள திரைப்படங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Trisha's Raangi, Aishwarya Rajesh's Driver Jamuna, Sembi, and OMG are hitting theaters this week in Tamil. It is noteworthy that all four films have been made with an emphasis on heroines.