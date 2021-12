சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் எதிர்பாராத எவிக்‌ஷன் நடைபெற போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

அபிநய் நாமினேஷனில் வந்த உடனே அவர் தான் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார் என நினைத்த நிலையில், எதிர்பாராத எவிக்‌ஷன் என்றதும் கண்டிப்பாக அபிநய் வெளியேற போவதில்லை என்பது உறுதியாகி உள்ளது.

அப்போ நாமினேஷனில் இருக்கும் எந்த டஃப் போட்டியாளர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறப் போகிறார் என்கிற கணிப்பில் ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் இறங்கி உள்ளனர்.

English summary

This week unexpected eviction will happen in Bigg Boss Tamil 5 buzz circulates in social media. Akshara and Amir in the nomination list expected to evict from the house this week.