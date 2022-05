தளபதி 66 இரண்டாவது ஹீரோயின் இவர் தான்...ராஷ்மிகாவிற்கு போட்டியாக களமிறங்க போகும் ப்யூட்டி

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தில் நடிப்பவர்கள் பற்றிய அப்டேட்களை அடுத்தடுத்து வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது படக்குழு. இதில் லேட்டஸ்டாக இரண்டாவது ஹீரோயின் யார் என்பது பற்றிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கில் முன்னணி டைரக்டரான வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் தற்போது நடித்து வருகிறார். தில் ராஜு, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார். குடும்ப சென்டிமென்ட் படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Thalapathy 66 movie makers announced that Mehreen Pirzoda to play second heroine in this movie. Along with Rashmika Mandanna, Mehreen will join Thalapathy 66 shoot very soon. She was already played in 2 tamil films including Dhanush's Pattas.