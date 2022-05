தளபதி 67 இசையமைப்பாளர் இவரா... அப்போ அடுத்த மாஸ் ஹிட் கன்ஃபார்ம்

சென்னை : தளபதி 66 படத்தின் அப்டேட்கள் வருவதற்குள் தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்து வந்து விஜய் ரசிகர்களை பரபரக்க வைத்துள்ளது. தற்போது இசையமைப்பாளர் யார் என்ற விபரமும் வெளியாகி உள்ளது.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் விஜய். ஐதராபாத்தில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் தளபதி 66 படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தனர்.

தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட் லுக் விஜய் பிறந்தநாளில் இல்லையா... எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

English summary

According to latest sources, Anirudh joined in Thalapathy 67. Recently Lokesh Kanagaraj confirmed that he will be direct Thalapathy 67. After Master, now again lokesh kanagaraj, vijay and anirudh to team up for Thalapathy 67.