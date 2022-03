தலைவர் 169 ல் அந்த நடிகையா?...அப்போ கதை பற்றி லீக்கான அந்த தகவல் உண்மை தானா?

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 ல் அந்த இளம் நடிகை முக்கிய கேரக்டரில் நடிக்க போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட கதை பற்றிய தகவல் உண்மை தான் என்பது உறுதியாகி விட்டது.

ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை டாக்டர், பீஸ்ட் படங்களை இயக்கிய டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க போகிறார் என சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் சிம்புவிற்கு முக்கிய ரோல் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது.

English summary

According to the latest buzz, actress Priyanka Arulmohan is to join in Rajini's Thalaivar 169. In this movie, Priyanka plays as Rajini's daughter. Thalaivar 169 shooting is expected to start on April 14th. The movie makers had planned to release this movie on Diwali.