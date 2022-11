தூக்கி வளர்த்த அன்புத்தங்கச்சி..ஜனனி கொடுத்த பட்டத்தால் கதறி அழுத ஏடிகே

தனக்கு ஜனனி முகமுடி அணிந்து நடிப்பவர் என கொடுத்த பட்டத்தால் கடுப்பான ஏடிகே டி.ராஜேந்தர் பட பாணியில் உறுகினார்.

அன்புத்தங்கச்சியாக எவ்வளவு நேசித்திருப்பேன் என்னைபோய் இப்படி சொல்லிட்டியே என கோபமாக வாதம் செய்தார்.

என்னதான் ஏடிகே உருகினாலும் ஜனனி அதை மதிக்கவில்லை, அவர் சொல்வதைத்தான் சொன்னார்.

குயின்ஸி காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்ட ஜனனி..அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா?

English summary

ATK is angry with the title given by Janani, the masked contestant. No matter what ATK melts, how much I cared for her as a sweet Sister, ATK angrily argued that She had told her like this. Janani disrespects him and says what he says.