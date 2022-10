“தோட்டா லோட் ஆக வெயிட்டிங்”: வெறித்தனமாக வெளியான விஷாலின் லத்தி ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்

சென்னை: விஷால் தற்போது லத்தி, மார்க் ஆண்டனி ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

வினோத் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் லத்தி படத்தின் ஃபர்ஸ் சிங்கிளுக்கான ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

அதேபோல், விஷாலின் மார்க் ஆண்டனி படத்தின் அடுத்தகட்ட ஷூட்டிங் பற்றியும் அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

விஷால் வீட்டில் கல்வீச்சு..பிடிபட்ட 4 பேர் சொன்ன பேய்க்கதை..வயிறு வலிக்க சிரித்த போலீஸார்

English summary

Vishal's Lathi film first single Thotta Load Aage Waiting is out on October 5. The Lathi team released a promo for the first single. Also, the next schedule of Vishal's Mark Antony started In Chennai.