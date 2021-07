அச்சுறுத்தும் கொரோனா 3 ம் அலை...தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களின் நிலை என்னவாகும் ?

சென்னை : ஒரு வழியாக கொரோனா இரண்டாம் அலையின் தாக்கம் ஓரளவு குறைய துவங்கி உள்ளதால் தமிழகத்தில் படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இன்னும் தியேட்டர்கள் திறக்க அனுமதி இல்லை என்றாலும் படப்பிடிப்புக்கள் நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இதனால் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட படங்களின் படப்பிடிப்புக்கள் மீண்டும் துவங்கப்பட்டு, சுறுசுறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. தியேட்டர்கள் எப்போது திறக்கப்படும் என்பது உறுதியாகாத நிலையில் பல படங்கள் தியேட்டரில் மட்டுமே ரிலீஸ் செய்யப்படும் என படக்குழுவினர் உறுதியாக அறிவித்து வருகின்றனர்.

அண்ணாத்த தீபாவளிக்கு ரெடியா... ரிலீஸ் தேதியுடன் மாஸாக வெளியான அண்ணாத்த ஃபஸ்ட்லுக்

English summary

Numerous films are waiting for release due to the Corona threat and the fact that theaters have closed. Thus the status of Deepavali release films is also in unclear.