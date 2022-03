காமெடி படமா? கவர்ச்சி படமா?...சுந்தர்.சி படத்தில் இணைந்த மூன்று பிக்பாஸ் நடிகைகள்

சென்னை : சுந்தர்.சி தற்போது இயக்கி வரும் காமெடி படத்தில் பிக்பாஸ் நடிகைகள் மூன்று பேர் நடிக்க புக் ஆகி உள்ளார்களாம். வேறு பிக்பாஸ் பிரபலங்கள் யாராவது இணைவார்களா என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

சூப்பர் ஹிட் காமெடி படங்களை இயக்குவதில் வல்லவரான டைரக்டர் சுந்தர்.சி, பிறகு நடிகராகி தானே பல படங்களில் நடிக்க துவங்கினார். மீண்டும் டைரக்டஷனுக்கு திரும்பினாலும் பேய் படமாக வரிசையாக அரண்மனை படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களை இயக்கினார்.

சுந்தர் சி இயக்கத்தில் புதிய படத்தின் பூஜை.. உருவாகிறதா கலகலப்பு 3!

English summary

Now Sundar.C directing comedy movie. This movie shooting was going in ooty. After DD, now bigg boss actresses aishwarya dutta, samyuktha, raiza wilson also joined in this crew. Samyuktha shared shooting spot photos in her social media page.